В среду, 1 декабря, - день обещанного Владимиром Зеленским госпереворота, о котором он заявил на пресс-марафоне на прошлой неделе.

"Страна" сообщает расписание мероприятий на среду, связанных с путчем.

День начнется с тотального перекрытия улиц в центре Киева уже с 6 утра.

Далее в Раде выступит президент Зеленский: в 10 утра он будет обращаться с речью к депутатам Верховной Рады.

При этом глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия не исключает, что "путчисты" захотят послушать эту речь, заблокировав все ходы и выходы из парламента. Впрочем, может быть, это будут вовсе не путчисты, а физлица-предприниматели, которые на 9:30 планируют идти митинговать под стены Рады.

Основные же события намечены на вечер.

В 18:00 на Майдане собирается "Нацкорпус". Затем запланирован его поход под Офис президента.

К 19:00 на Майдан выйдет "Движение сопротивления капитуляции". Его участники тоже намерены выдвинуться на Банковую. Там они будут требовать отставки главы Офиса президента Андрея Ермака и обещают сделать свою акцию бессрочной - пока Ермака не уволят.

То есть где-то к 19:30 на Банковой уже должно быть людно.

Ещё ходят слухи, что к движению на каком-то этапе могут присоединиться антивакцинаторы, лидера которых Остапа Стахива как раз должны выпустить под залог из тюрьмы.

Ранее "Страна" рассказывала, что думают нардепы о словах Зеленского о подготовке госпереворота.