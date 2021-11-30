Скандальное заявление Зеленского о "госперевороте" якобы при "участии" Ахметова может быть попыткой "отжать" у бизнесмена критикующий его телеканал "Украина" на фоне стремительно падающих рейтингов Зеленского.

К такому выводу приходят западные журналисты, которые анализируют последние события в Украине связанные со скандальными

"На кону свобода СМИ"

"Зеленский, рейтинг которого приблизился к рекордно низкому уровню, похоже, нацелился на медиа-активы магната: ранее в этом месяце он подписал закон, который может вынудить Ахметова избавиться от своего телеканала и других новостных агентств", - пишет "Радио Свобода".

На Западе критикуют "антиолигархический закон", по которому, кто "олигарх", будет решать подконтрольный Зеленскому и известный внесудебными расправами СНБО и сможет, соответсвенно, отбирать их активы.

Закон называют популистским, противоречивым и таким, который "ничего не делает для устранения системных причин коррупции и им легко манипулировать в пользу президента".

"Зеленский находится в эпицентре битвы с Ахметовым, самым богатым человеком страны, при этом на карту поставлена ​​свобода СМИ", - резюмирует Politico.

"Во время президентских выборов 2019 года СМИ Ахметова поддержали одного из оппонентов Зеленского, и говорят, что спор Ахметова с действующим президентом частично основан на том, что правительство не возместило ему за зеленую энергию, закупленную госкомпаниями", - описывает Newsweek подоплеку заявления Зе о "госперевороте".

В этой связи вспоминают Порошенко, который успел подстраховаться, чтоб у него не отобрали телеканалы.

"Бывший президент Петр Порошенко, кондитерский магнат-миллиардер, которого Зеленский победил на выборах 2019 года после того, как действующий президент поссорился с Коломойским, объявил в этом месяце, что продал свои телеканалы их нынешним и бывшим журналистам, чтобы не быть объявленным олигархом", - пишет "Радио Свобода".

Издание пишет, что за два года после избрания украинцы разочаровались в Зеленском, не выполнившим предвыборных обещаний, главное из которых - установить мир на востоке Украины. С коррупцией он тоже не покончил.

Politico напоминает, что Ахметову принадлежит телеканал "Украина" (который все критичнее освещает деятельность власти). И что Зеленский победил благодаря телеканалу "1+1" Коломойского.

"По иронии судьбы, быстрое превращение Зеленского из актера, сыгравшего президента на телевидении, в настоящего президента, по общему мнению, произошло благодаря медиа-активам Игоря Коломойского, магната, которому публично запретили въезд в США из-за предполагаемой коррупции", - вторит "Радио Свобода".

"Ранее в этом году СНБО ввел санкции в отношении других богатых владельцев СМИ, включая Виктора Медведчука, телеканалы которого были закрыты за якобы антиукраинскую пропаганду. Хотя многие приветствовали этот шаг как окончательное решение проблемы российского влияния в украинских СМИ, были также опасения, что он создает опасный прецедент для свободы слова", - не без предвзятости пишет о закрытии оппозиционных СМИ Politico.

И как пример "усиления контроля над СМИ" (без всяких оговорок) приводит давление на "Суспильне" и закрытие Kyiv Post.

То, как развернется борьба между Зеленским и Ахметовым, может иметь существенные экономические и политические последствия для Украины, как в ближайшие несколько лет, так и в будущем, после следующих президентских выборов, намеченных на 2024 год, пишет "Радио Свобода".

Повод для Байдена позвонить Путину

Тем временем дело о "госперевороте" может стать поводом для усиления контактов Байдена и Путина.

Как пишет New York Post, Байден, "обеспокоенный" предполагаемым пророссийским заговором в Украине, скорее всего, позвонит Путину.

Украину издание называет "глубоко коррумпированной и бедной страной", в которой сменяли друг друга пророссийские и прозападные лидеры. Кстати, Евромайдан New York Post называет "восстанием" и напоминает, что Крым, "до 1954 года важный портовый и курортный регион, был частью России, а не Украины".

National Interest пишет, что в войне на Донбассе "украинские военные в значительной степени полагались на неонацистские ополченцев для пополнения своих рядов".

"Зеленский не стал обвинять в покушении российское правительство. Тем не менее, он отметил, что некоторые из предполагаемых заговорщиков были русскими", - пишет издание.

И предостерегает, что поддержка Украины со стороны НАТО может спровоцировать российское вторжение, "вплоть до конфликта между Россией и США".