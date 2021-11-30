Сегодня лидера противников вакцинации от коронавируса Остапа Стахива могут выпустить из СИЗО. Его сторонники собрали необходимую сумму залога в размере 998 тысяч гривен.

Во вторник, 30 ноября, в Галицком районном суде Львова, должно состояться судебное заседание, на котором Остапа Стахива должны освободить из под стражи.

Напомним, 18 ноября, лидеру антивакцинаторов Остапу Стахиву, Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО или внесения денежного залога в размере 998 тысяч гривен.

36-летнего Стахива, проживающего во Львове, подозревают в действиях, "направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти". Статья 109 Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы до 10 лет.

Как сообщалось, 16 ноября в квартиру Стахива пришли с обыском сотрудники Службы безопасности Украины. В это же время возле квартиры собрались соратники лидера антивакцинаторов.

В тот же день ему сообщили о подозрении в попытке захвата власти. Кроме того, правоохранители заявили, что заблокировали деятельность возглавляемой им всеукраинской сети, которая "под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве".

Почему СБУ решила обвинить антивакцинаторов в попытке захвата власти по заданию Кремля подробно разбиралась "Страна".