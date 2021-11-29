В Кривом Роге сегодня утром, 29 ноября, разыгралась трагедия. Здесь в городской больнице №16, расположенной по адресу улица Мусоргского, 32а, с восьмого этажа медицинского корпуса выбросился коронавирусный пациент.

Никаких шансов на спасение после прыжка у 64-летнего мужчины не было. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Свои. Кривой Рог".

По словам главного врача больницы, у погибшего была хроническая энцефалопатия на фоне генерализованного атеросклероза. Это заболевание приводит к серьезным поведенческим нарушениям.

На месте трагедии работали патрульные полиции и эксперты. Сейчас решается вопрос о квалификации чрезвычайного происшествия.

Напомним, что сегодня, 29 ноября, в Украине впервые почти за два месяца число новых случаев коронавируса опустилось ниже отметки в 6 тысяч человек за сутки.

Добавим, что за все время пандемии в Украине зафиксировали уже 3 427 827 случаев коронавируса. Из них 85 414 оказались летальными. Выздоровели 2 920 714 человек.

Также "Страна" в своем материале "Мутант, потерявший нюх" рассказала, что нового стало известно о штамме коронавируса "Омикрон".