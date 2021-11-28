Новый штамм коронавируса, выявленный в ЮАР, получил название "омикрон" (15-я буква греческого алфавита) в обход еще двух букв (13-я - ню и 14-я - кси).

Таким образом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) хотели избежать неудобств для носителей английского и китайского языков.

Соответствующее объяснение ВОЗ приводит Associated Press.

Как сообщили в организации, буква "ню" слишком созвучна с английским словом new (новый). Представитель ВОЗ Маргарет Харрис в комментарии Corriere della Sera уточнила, что в таком случае во фразе "новый вариант "ню" рядом стояли бы два похожих по звучанию слова, в связи с чем люди думали бы, что речь идет о новом варианте коронавируса, а не о его названии.

Букву "кси" пропустили, чтобы избежать недопонимания среди носителей китайского языка, так как Си - распространенная китайская фамилия.

Харрис добавила, что в пользу отказа от буквы "кси" сработал тот факт, что страна уже давно находится в центре споров о происхождении коронавируса, а также, что ее лидера зовут Си Цзиньпинь.

Поэтому название нового штамма "кси" могло вызвать "непреднамеренную "антикитайскую" реакцию в масс медиа".

В сообщении для AP ВОЗ отметила, что, давая обозначения болезням и вирусам, всегда старается избегать "оскорблений для любой культурной, социальной, национальной, региональной, профессиональной или этнической группы".

Напомним, ранее в ВОЗ заявляли, что на данный момент штаммам коронавируса присваивают буквы греческого алфавита - альфа, гамма, дельта и т.д. Однако, если новых штаммов коронавируса будет слишком много, и для них уже не будет хватать букв, ученые станут использовать названия созвездий.

Также "Страна" писала, что ВОЗ решила присваивать новым штаммам коронавируса греческие буквы, чтобы не дискриминировать и не стигматизировать те страны, где эти варианты вируса были обнаружены впервые. Кроме того, в ВОЗ посчитали, что "Альфа", "Бета", "Гамма" легче и практичнее для обсуждения штаммов в ненаучной среде.