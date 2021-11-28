Новый штамм коронавирусной инфекции "Омикрон" стремительно распространяется среди молодых людей. Ученые из ЮАР заявили, что именно молодежь в возрасте от 20 до чуть более 30 лет - наиболее уязвимая группа населения перед этой разновидностью ковида.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Издание пишет, что в стане обеспокоены тем, что молодые люди все чаще обращаются за лечением с более серьезными случаями Covid-19. Врачи опасаются, что система здравоохранения может быть перегружена.

"Молодые люди в возрасте от 20 до чуть более 30 лет поступают с заболеванием средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии. Около 65% не вакцинированы, а большинство остальных вакцинированы лишь наполовину. Я обеспокоен тем, что по мере роста числа случаев заражения государственные учреждения здравоохранения будут перегружены", - сказал врач из ЮАР Рудо Матива, который заведует реанимационным отделением одной из больниц.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что врач из ЮАР рассказала о симптомах заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон".

Кроме того, в Евросоюзе обнародовали рекомендации относительно нового штамма, который вероятно, более устойчив к вакцинам, чем другие разновидности ковида.