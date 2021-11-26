В Бельгии зафиксировали первое заражение новым штаммом коронавируса B.1.1.529 "Омикрон", который был впервые выявлен в Южной Африке.

Об этом сообщает "RTBF" в пятницу, 26 ноября.

У жительницы Бельгии выявили заражение спустя 11 дней после того, как она вернулась из поездки в Египет с остановкой в Турции. Ранее женщина не вакцинировалась от COVID-19 и не заражалась вирусом.

Это первый подтвержденный случай заражения штаммом "Омикрон" в Европе.

На момент постановки диагноза у женщины были симптомы гриппа. Она рассказала, что за последнее время не контактировала ни с кем, кроме членов семьи. У них заражение пока не выявили.

Штамм коронавируса B.1.1.529 впервые был зафиксирован в Южной Африке. Также случаи заражение выявили в Ботсване и Гонконге. Ученые считают, что новый вариант вируса может быть опаснее дельта-штамма из-за большого количества мутаций, что впоследствии может поставить под угрозу эффективность разработанных вакцин.

Ранее "Страна" сообщала, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса - ботсванский - как вызывающий беспокойство.

Также мы писали, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. К тому же штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты.

Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний подтвердил, что новый штамм обнаружен в ЮАР и на текущий момент зарегистрированы 22 случая заражения им.