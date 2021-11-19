Одна из вакцин против COVID-19, используемых Украиной, – Moderna (mRNA-1273, Spikevax). Это мРНК-вакцина, разработанная фармацевтической компанией Moderna совместно с Центром исследований вакцин при Национальном институте аллергии и инфекционных болезней в США.

Об этом сообщает в Facebook Минздрав Украины в пятницу, 19 ноября.

По словам МОЗ, вакцина Moderna дает хорошую защиту от всех штаммов коронавируса.

По данным исследования, проведенного в Катаре с 23 марта по 7 сентября 2021 года и опубликованного в авторитетном научном журнале "Nature", Moderna предотвращает заражение штаммом Дельта на 73,1%, препятствует тяжелому течению и смерти от штамма Дельта на 96,1%.

В МОЗ сообщили, что уже более 1,15 млн украинцев привились вакциной Moderna.

7 ноября Украина получила новую партию с 2 930 000 доз этой вакцины в рамках COVAX – международной инициативы по доступу к вакцинам от COVID-19 для всех стран мира.

Вакциной Moderna можно прививаться по всем регионам страны.

В МОЗ рассказали о вакцине Moderna. Источник: Facebook/Минздрав Украины

Ранее "Страна" сообщала, что французское управление здравоохранения не рекомендует людям младше 30 лет делать прививки вакциной от коронавируса Spikevax от компании Moderna. Вместо вакцины от компании Moderna управление здравоохранение рекомендует людям младше 30 лет использовать Pfizer-BioNTech. Такая рекомендация связана с тем, что, согласно недавно обнародованным данным, риск воспаления сердца после прививки Pfizer среди людей, не достигших возраста 30 лет, примерно в пять раз меньше, чем после прививки Moderna.

Также мы писали, что американская фармацевтическая компания Moderna объявила, что получила положительные промежуточные результаты второго этапа клинических испытаний своей вакцины от коронавируса среди детей возрастом от шести до 11 лет. По сообщению компании, данные демонстрируют "устойчивую реакцию по выработке нейтрализующих антител".