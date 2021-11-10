По состоянию на среду, 10 ноября, Украина уже получила более 31 миллиона доз вакцины от коронавируса от разных производителей, часть из них страна получила по программе COVAX, а часть - приобрела за государственные деньги. До конца года законтрактовано еще 11 млн доз вакцины Comirnaty и 4 млн доз препарата ожидается по COVAX.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины на своей странице в Фейсбук.

Вакцины от коронавируса в Украину попадают тремя путями:

за счет государственного бюджета через прямые закупки

безвозмездно через глобальную инициативу COVAX

как гуманитарную помощь

На сегодняшний день Украина уже получила более 31 млн доз вакцин от коронавируса, среди них за госсредства приобрели:

10,2 млн доз вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech

9,7 млн ​​доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech

500 тыс. доз вакцины Covishield/AstraZeneca

По глобальной инициативе COVAX доставили:

4,93 млн доз Moderna

1,25 млн доз Comirnaty

1,07 млн ​​доз AstraZeneca

159 тыс. доз CoronaVac

В качестве гуманитарной помощи Украина получила:

3,36 млн доз вакцины AstraZeneca

"В настоящее время в центрах и пунктах вакцинации по всей Украине доступны вакцины CoronaVac, Comirnaty и AstraZeneca. Почти 3 млн доз вакцины Moderna, доставленной в рамках COVAX в это воскресенье, находятся на национальном составе. В скором времени их развезут по всем регионам страны", - сказано в сообщении.

Кроме того, до конца 2021 года Украина законтрактовала еще 11 млн доз вакцины Comirnaty и ожидает получить еще 4 млн доз этой вакцины в рамках международной помощи.

Напомним, в Кабмине пообещали, что до конца недели вакцину получат 40% украинцев.

Также сообщалось, что девять из десяти госпитализированных за неделю в Украине не были вакцинированы от коронавируса.