Украина уже получила десятки миллионов доз вакцины от коронавируса. Фото: pixabay

По состоянию на среду, 10 ноября, Украина уже получила более 31 миллиона доз вакцины от коронавируса от разных производителей, часть из них страна получила по программе COVAX, а часть - приобрела за государственные деньги. До конца года законтрактовано еще 11 млн доз вакцины Comirnaty и 4 млн доз препарата ожидается по COVAX.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины на своей странице в Фейсбук.

Вакцины от коронавируса в Украину попадают тремя путями:

  • за счет государственного бюджета через прямые закупки
  • безвозмездно через глобальную инициативу COVAX
  • как гуманитарную помощь

На сегодняшний день Украина уже получила более 31 млн доз вакцин от коронавируса, среди них за госсредства приобрели:

  • 10,2 млн доз вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech
  • 9,7 млн ​​доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech
  • 500 тыс. доз вакцины Covishield/AstraZeneca

По глобальной инициативе COVAX доставили:

  • 4,93 млн доз Moderna
  • 1,25 млн доз Comirnaty
  • 1,07 млн ​​доз AstraZeneca
  • 159 тыс. доз CoronaVac

В качестве гуманитарной помощи Украина получила:

  • 3,36 млн доз вакцины AstraZeneca 

"В настоящее время в центрах и пунктах вакцинации по всей Украине доступны вакцины CoronaVac, Comirnaty и AstraZeneca. Почти 3 млн доз вакцины Moderna, доставленной в рамках COVAX в это воскресенье, находятся на национальном составе. В скором времени их развезут по всем регионам страны", - сказано в сообщении.

Кроме того, до конца 2021 года Украина законтрактовала еще 11 млн доз вакцины Comirnaty и ожидает получить еще 4 млн доз этой вакцины в рамках международной помощи.

В МОЗ рассказали, сколько вакцин от коронавируса уже получила Украина. Скриншот из фейсбука

 

В МОЗ рассказали, сколько вакцин от коронавируса уже получила Украина. Скриншот из фейсбука

Напомним, в Кабмине пообещали, что до конца недели вакцину получат 40% украинцев.

Также сообщалось, что девять из десяти госпитализированных за неделю в Украине не были вакцинированы от коронавируса.

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