На прошлой неделе в Украине с коронавирусной болезнью госпитализированы 34 333 человека, из которых 31 277, или 91,1%, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины.

Об этом сообщает в Facebook Центр общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины во вторник, 9 ноября.

В ЦОЗ рассказали, что вакцинация предотвращает тяжелое течение COVID-19 и спасает жизнь. Лучшая защита от коронавирусной болезни выстраивается через 14 дней после прививки второй дозой вакцины, которую следует получить в рекомендуемый интервал.

Для каждой из вакцин в Украине интервал составляет:

CoronaVac/Sinovac — 14–28 дней;

Comirnaty/Pfizer — 21–28 дней;

Moderna — 28 дней;

AstraZeneca — 4–12 недель.

В ЦОЗ сообщили, что, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, люди, получившие две дозы антиковидной вакцины, в 5 раз реже заражаются и имеют более чем в 10 раз более низкий риск госпитализации с COVID-19 и смерти от этой болезни, чем непривитые.

В ЦОЗ рассказали о проценте госпитализаций среди невакцинированных. Источник: Facebook/ЦОЗ Украины

Ранее "Страна" информировала, что в МОЗ развеяли миф, что вакцинированные вместе с прививкой получают коронавирус и могут быть заразными. На самом деле, вакцина COVID-19 не может заразить человека, так как в ее составе нет живого вируса. В то же время, вакцина от ковида, наоборот, стимулирует выработку иммунитета.

Также мы писали, что у Зеленского назвали область, которая первой выйдет из красной зоны, и сообщили о замедлении темпов вакцинации. В настоящее время 17 областей Украины находятся в "красной" зоне эпидемической опасности. В Херсонской области динамика несколько улучшается, что может позволить региону одним из первых выйти из "красной" зоны.