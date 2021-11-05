Фармацевтическая компания Pfizer заявила, что согласно результатам промежуточного анализа ее экспериментальная таблетка от коронавируса значительно снижает риск госпитализации и летального исхода.

Об этом сообщает CNN.

Компания надеется, что в конечном итоге сможет предложить таблетку в сочетании с более старым противовирусным препаратом ритонавиром, людям, чтобы они принимали их дома, прежде чем болезнь перейдет в тяжелую форму, требующую госпитализации.

Так называемый промежуточный анализ, проведенный до намеченного завершения испытания, показал, что риск госпитализации или смерти от Covid-19 снизился на 89%.

Компания тестировала препарат на взрослых с коронавирусом, которые считаются подверженными высокому риску прогрессирования до тяжелого заболевания. Тестирование проходило на взрослых людях с коронавирусом, которые считаются подверженными высокому риску прогрессирования до тяжелого заболевания. Добровольцам случайным образом давали комбинацию таблеток или плацебо в течение трех или пяти дней после появления симптомов.

Таблетка, до сих пор известная под экспериментальным названием PF-07321332, известна как ингибитор протеазы. Он разработан, чтобы остановить размножение вируса. По словам компании, прием его вместе с ритонавиром замедляет его распад в организме.

Pfizer опубликовал результаты в пресс-релизе и не предоставил ученым для обсуждения данных перед публикацией. Данные еще не подвергались экспертной оценке и не публиковались. Компания заявляет, что поделится более подробной информацией в рецензируемом документе и в его представлении в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Напомним, компания Merck заявила, что ее таблетки от COVID-19 могут снижать число смертей и госпитализаций.

Также сообщалось, что в Харькове проведут клинические испытания препаратов Pfizer и Merck от коронавируса.