Министерство здравоохранения выпустило приказ о проведении клинических испытаний препаратов от коронавируса производства американских компаний Pfizer и Merck. Испытания пройдут на базе городской студенческой больницы Харькова.

Приказ появился на сайте Минздрава 4 ноября.

В документе кратко описаны параметры исследований.

Это рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое (с двумя плацебо) исследование фазы 2/3 для оценки эффективности, безопасности и переносимости препарата от Pfizer PF-07321332/ритонавир. Лекартсов представляет собой таблетки по 150 мг и создано для предупреждения симптоматической инфекции SARS-COV-2 у взрослых, контактировавших с больными COVID-19.

Второе исследование характеризуется как многоцентровое, рандомизированное, двойное-слепое, плацебо-контролируемое 3-й фазы с целью оценки эффективности и безопасности препарата МK-4482 для предотвращения COVID-19 (лабораторно подтвержденной инфекции SARS-CoV-2 с имеющимися симптомами) у взрослых, проживающих с лицом с COVID-19. Упомянутый второй препарат выпущен Merck.

Ранее "Страна" сообщала, что Великобритания первой в мире разрешила использовать для лечения коронавируса противовирусный препарат Lagevrio (Molnupiravir) компании Merck, который значительно снижает риск госпитализации и смерти.

Мы также писали, что Pfizer обвинили в нарушениях при испытании вакцин от коронавируса. Компания фальсифицировала данные, раскрывала личности добровольцев и утаивала негативные побочные эффекты.