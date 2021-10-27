Глава Минздрава Виктор Ляшко подписал приказ о проведении клинического испытания в Украине двух вакцин против коронавирусной болезни.

Документ появился на сайте ведомства 27 октября.

"Разрешить проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19)", - говорится в документе.

Согласно приложениям к приказу, речь идет о третьей фазе многоэтапного модифицированного двойного слепого исследования. Его проведут сразу в нескольких параллельных группах для оценки эффективности, безопасности и иммуногенности двух адъювантных рекомбинантных белковых вакцин (моновалентной и бивалентной) против SARS-CoV-2, которая предотвращает COVID-19 у взрослых старше 18 лет.

Спонсором исследования заявлен американская компания Sanofi Pasteur Inc. - подразделение вакцин международной французской фаркомпании Sanofi.

Испытания проведут в следующих учреждениях:

Центр семейной медицины плюс, Киев;

"Эдельвейс Медикс", Киев;

"Медстрой-Клиник", Киев;

медицинский центр "Салютем", Винница;

медицинская клиника "Благомед", Киев.

Также могут подключить дополнительные места проведения клинического испытания;

Городскую клиническую больницу №13 Харькова;

Центральную городскую клиническую больницу в Черновцах;

Черновицкую областную клиническую больницу;

Ивано-Франковский областной фтизиопульмонологический центр Ивано-Франковского облсовета;

медицинский центр "ИНТЕРСОНО" в Ужгороде.

Летом в Минздраве заявляли, что американская корпорация направила Украине запрос с просьбой разрешить провести в стране клинические испытания лекарства для профилактики и лечения COVID-19.

А в Ровно с 1 октября стартовал поиск добровольцев для участия в клинических исследованиях новой вакцины против коронавируса из США.