В городе Моршин Львовской области, который участвовал в эксперименте Министерства здравоохранения по массовой вакцинации населения от коронавируса, в больницах нет пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на мэра Моршина Руслана Ильницкого.

Моршин весной стал участником эксперимента Минздрава по выработке коллективного иммунитета от коронавируса с помощью массовой вакцинации. По состоянию на 26 октября в городе полный цикл вакцинации прошли 74% взрослого населения города, а первую дозу получили 75% горожан.

При этом в Моршине коронавирус есть только у 22 человек, среди которых 8 привитых, но ни один из них не нуждается в госпитализации в больницу.

"Если летом у нас не было ни одного больного человека, то с появлением Delta-штамма имеем такую ​​тенденцию. Но за весь этот период ни один больной не был госпитализирован. Болеют в легкой и средней форме, поэтому лечатся дома на самоизоляции", - рассказал Ильницкий.

При этом во время прошлой волны коронавируса в марте в городе было много госпитализированных пациентов с коронавирусом, фиксирвали даже летальные случаи.

"Эксперимент удался по разным подходам, поскольку госпитализированных нет. И если говорить об экономическом факторе, потому что это была наша мотивация, когда обращались в Минздрав, то все лето и сейчас у нас есть отдыхающие, санатории работают на полную мощность. По требованиям, предъявляемым в Украине, все работники санаториев вакцинированы на 90-100%, поэтому этот эксперимент нам существенно помог выйти из экономически пандемического кризиса. У нас было исполнение бюджета в апреле 50%, теперь 86-87%", - резюмировал Ильницкий.

Напомним, Минздрав разрешил прививать от коронавируса вакциной Pfizer украинских детей от 12 до 17 лет.

Также сообщалось, что власти хотят провести полную ревакцинацию украинцев в 2022 году.