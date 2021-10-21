Министерство здравоохранения намерено в следующем году начать кампанию ревакцинации людей от коронавируса.

Об этом в интервью телеканалу "Рада" заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Мы планируем использовать полный курс ревакцинации в следующем году. То есть человек, который получил две дозы прививки в 2021 году, такие же две дозы должен получить в 2022 году", - пояснил санврач.

Он добавил, что пока неизвестно, понадобится ли проходить ревакцинацию каждый год.

Также Кузин рассказал, что сейчас идет работа над разработкой рекомендаций по поводу бустерной вакцинации для людей с хроническими заболеваниями, которые ослабляют иммунитет.

Как писала "Страна", в том же интервью Кузин заявил, что массово колоть дополнительную бустерную дозу тем, у кого нет хроники, власти не собираются.

Тему третьей дозы недавно поднимал и министр Виктор Ляшко. Чиновник не исключил, что в Украине могут начать вводить дополнительную вакцинацию от коронавируса. Но при этом отметил, что в стране пока не тот охват населения вакцинацией, чтобы поднимать вопрос о бустерной дозе.