Европейское агентство лекарственных средств не примет решение о сертификации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" как минимум до первого квартала 2022 года.

Об этом сообщает агентство Reuters в четверг, 21 октября.

По информации из источников Reuters, решение об одобрении вакцины абсолютно невозможно до конца 2021 года из-за отсутствия части данных, необходимых для рассмотрения заявки. Чтобы завершить процесс сертификации в начале следующего года, требуемые данные должны быть предоставлены до конца ноября.

Также Reuters, со ссылкой на свой информированный источник, сообщает, что причин сомневаться в эффективности и безопасности российской вакцины у регулятора нет.

После публикации Reuters помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что подготовка документов, дополнительно запрошенных Европейским агентством лекарственных средств, уже завершается. Он также выразил надежду, что представители европейского регулятора посетят Россию с инспекцией до конца года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что заминка с регистрацией вакцины "Спутник V" в Европе вызвана "исключительно техническими формальностями" и будет решена в рабочем порядке.

Ранее "Страна" сообщала, что в России заявили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая к середине сентября планирует одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", подтвердила, что процесс предварительной квалификации данного препарата входит в финальную стадию. Группа специалистов скоро посетит Россию для подготовки нужных документов.

Также мы писали, что власти США всерьез обеспокоены ситуацией с эпидемией коронавируса в стране и могут принять очередной пакет ограничительных мер. Так, в частности, администрация Белого дома обсуждает новые запреты на въезд в страну. И в случае принятия решения, те люди, которые вакцинировались российским "Спутником V", могут получить отказ в визе.