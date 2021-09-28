Власти США всерьез обеспокоены ситуацией с эпидемией коронавируса в стране и могут принять очередной пакет ограничительных мер. Так, в частности, администрация Белого дома обсуждает новые запреты на въезд в страну. И в случае принятия решения, те люди, которые вакцинировались российским "Спутником V" могут получить отказ в визе.

Об этом передает авторитетная американская газета The Washington Post.

"Это большая проблема для путешественников из России и людей из других стран, получивших "Спутник V", - заявила Джудит Твигг, профессор виргинского Университета Содружества, которая отслеживает информацию о здравоохранении в России.

На прошлой неделе власти США объявили, что с ноября начнут пускать в страну иностранцев, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса. Планируется, что непривитым иностранцам въезд в страну запретят.

При этом американские власти собираются учитывать вакцинацию лишь препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA).

FDA одобрило вакцины американских компаний Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson. ВОЗ, помимо них, разрешила использование европейской AstraZeneca, китайских Sinopharm и Sinovac, а также индийской Serum Institute of India.

Добавим, что ВОЗ приостановила процесс одобрения "Спутника V" из-за нарушений на одном из российских заводов, где выпускают вакцину. ВОЗ ждет уведомления, что завод исправил нарушения, после чего там пройдет новая инспекция.

Ранее "Страна" сообщала, что российской делегации ПАСЕ запретили свободное передвижение по Страсбургу после вакцинации "Спутником V".