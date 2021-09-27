Российский телеведущий Дмитрий Киселев после выздоровления от коронавируса заявил, что в больницах врачи, в основном, борются (и не всегда успешно) за жизни за тех, кто не привит, и призвал людей вакцинироваться.

"Если бы не вакцина, лежал бы на животе и хрипел. А может в коме и на ИВЛ, а потом - пролежни, атрофия всего, что можно с неизвестным исходом", - заявил в эфире телеведущий.

Он обрушился с критикой на антипрививочников обвинив их в безответственности. Киселев заявил, что их свобода противоречит свободе других людей.

Киселев считает, что свобода сейчас это "некая вольница" и даже "анархия", и в условиях пандемии интерпретацию этого понятия следует пересмотреть.

Напомним, накануне глава правления и генеральный директор американской фармацевтической компании, которая производит вакцину от коронавируса Pfizer Альберт Бурла дал осторожный прогноз, когда человечество сможет вернуться к нормальной жизни без жестких ковидных ограничений. При этом он заявил, что люди не смогут жить нормальной жизнью без вакцинации.

Также "Страна" в материале "Красный октябрь" рассказала, когда Украина выйдет из желтой зоны карантина и где введут локдаун.