Украина не успела еще перейти в желтую зону карантина, как уже может скоро оказаться в красной. Слишком быстро растет суточное число заражений коронавирусом.

К примеру, сегодня мы перешагнули порог, при котором весной уже вводили тотальный карантин.

Разбирались, когда Украина может "покраснеть". И какие ограничения тогда наступят.

Как было весной

29 марта 2021 года почти половина страны ушла на самые строгие ограничения - в Киеве и еще 10 областях установили "красную" зону карантина. На тот момент в Украине за сутки фиксировали 8 346 новых случаев заболевания коронавирусом, свыше 3 129 больных госпитализировали каждый день, умирало в среднем 178 человек.

На столицу приходилось 402 случая заболевания в сутки.

В желтой зоне оставалась только Херсонщина, все остальные регионы находились в "оранжевой" зоне.

В следующие недели после этого пандемия лишь усиливалась. Показатель госпитализации больных Covid-19 был превышен в 21 регионе.

31 марта в Украине зафиксировали абсолютный рекорд смертности, впервые с начала пандемии за сутки от COVID-19 умерли 407 людей. В Киеве наблюдался самый высокий показатель людей, заболевших ковидом, - 1100 случаев в сутки.

С понедельника, 5 апреля КГГА закрыла школы и детские сады, а общественный транспорт работал исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры по спецпропускам. Все заведения общественного питания перешли на доставку и работу навынос.

В эти дни заболеваемость достигла 10-13 тысяч в сутки по всей Украине.

Какова ситуация сейчас?

Сегодня показатель заболевших по всей стране превысила девять тысяч случаев. То есть это больше, чем показатель конца марта, когда по всей стране начали вводить красную зону.

В Киеве новых случаев тоже стало больше, чем тогда - 465. Но, как видим, пока ни в столице, ни по всей стране полный локдаун не вводят. Хотя уже начинают о нем предупреждать.

На сайте Минздрава опубликован список регионов, которые близки к переходу в красную зону - в МОЗ их маркируют как "оранжевые". Это и Киев и указанные области:

Киевская, Волынская, Днепропетровская, Луганская, Николаевская, Харьковская, Херсонская, Черкасская.

Во всех этих регионах слишком высокая динамика госпитализации.

Наиболее критическая ситуация с госпитализациями в Черкасской (динамика 147,1%) и Донецкой областях (88,8%). В столице и остальных регионах динамика 50-55% при максимальном пороге 41,2%.

При этом главный санврач Игорь Кузин говорит, что ближе всего к красной зоне четыре области. Это Харьковская и Луганская, Житомирская и Львовская области. Они могут "покраснеть" уже до середины октября.

То есть, если верить расчетам Минздрава, первые регионы перейдут в красную зону уже в течение 20 дней.

При этом Украина в целом пока еще от критериев красной зоны далеко. Койки с кислородом должны быть заполнены более чем на 65%, сейчас в целом по стране - 31%.

Впрочем, эта ситуация может быстро измениться.

Что может работать в красной зоне?

Мы детально разбирали этот вопрос здесь. Напомним вкратце правила красного уровня карантина.

Бизнес, принимающий клиентов, может работать при условии стопроцентной вакцинации персонала и клиентов по "зеленому" сертификату - то есть двумя дозами.

То есть какая-то часть ресторанов, ночных клубов, ТРЦ и сферы услуг останется открытой.

То же касается учебных заведений - привит должен быть весь персонал.

Транспорт власти в регионах могут, при необходимости, останавливать. Но - и это важно - обязанности такой у них нет.

Заменителем ковид-сертификата может быть справка о выздоровлении (действительна полгода) или негативный ПЦР-тест (действителен три дня).

Отметим, что привить всех поголовно вряд ли смогут. Да и обеспечить достаточный для выживания бизнеса поток вакцинированных клиентов скорее всего получится далеко не у всех. Поэтому в "красной" зоне часть бизнеса - ресторанов, спортклубов, кинотеатров и ТРЦ - вынуждена будет закрыться.

Если, конечно, власти не закроют глаза на игнорирование отдельных норм карантина, как это уже не раз бывало.

Тем более, что вакцинация пока идет медленно. В Киеве сейчас имеют "зеленые" сертификаты 850 тысяч жителей - то есть менее 25% населения. А в аналогичной по населению Харьковской области - всего 341 тысяча, то есть в два с половиной раза меньше.

При такой доле вакцинации две трети малого и среднего бизнеса останется без клиентуры.

А в других регионах из группы риска ситуация еще хуже. На Волыни, которая уже "оранжевая", например, из миллиона населения полностью привиты всего 90 тысяч. В чуть более населенной Николаевской области - 125 тысяч. То есть в удаленных от столицы регионах доля вакцинированных полностью - плюс-минус 10%.

Таким образом, там, если введут красную зону, скорее всего наступит уже настоящий локдаун.