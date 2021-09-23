Российским делегатам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) запретили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что они вакцинированы от коронавируса препаратом "Спутник V", который пока официально не признан на территории Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщил член делегации Совфеда, заслуженный врач Владимир Круглый, прибывшая из "красной" карантинной зоны турецкая делегация, привитая вакциной Pfizer, не столкнулась с препятствиями, как и делегаты из Украины.

"Как-то это все выглядит не очень", - оценил обстановку Круглый.

Кроме того, он усмотрел дискриминацию в том, что ВОЗ очень долго тянет с регистрацией российской вакцины, так как Россия уже давно предоставила организации все необходимые документы.

Ранее в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) заявили о нехватке данных по российской вакцине "Спутник V".

Как сообщалось, четыре страны Евросоюза готовы запустить у себя производство вакцины "Спутник V".

Также мы сообщали, что индийские ученые признали "Спутник V" эффективным против дельта-штамма коронавируса.