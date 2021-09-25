Ректор Национального медицинского университета им. Богомольца Юрий Кучин прокомментировал скандал, связанный с якобы принудительной вакцинацией студентов под угрозой недопуска к занятиям или отчисления. Кучин назвал такую информацию ложной, а студенты без вакцинации смогут проходить обучение в онлайн-формате.

Об этом он написал в своем Фейсбуке.

"В новостях и социальных сетях обсуждают то, что будто бы из-за отсутствия вакцинации студентов НМУ им. Богомольца будут исключать или отстранять от учебы. Уважаемые журналисты, студенты и те, кто пытается искусственно спровоцировать конфликт, обращаюсь к вам с просьбой:

1) Прежде чем давать новости, пожалуйста проверьте информацию, обратитесь за комментарием, объяснением к администрации медуниверситета, мы всегда отрыты для СМИ.

2) Прежде чем поддаваться панике и верить информации об исключении, пожалуйста спросите у администрации, наши приемные всегда открыты для студентов. Колючей проволоки нет, поэтому беспрепятственно может зайти или позвонить в ректорат и все узнать самостоятельно

3) Прежде чем давать ложную информацию и провоцировать на конфликт, учтите, что личные интересы - это НЕ интересы учебного заведения", - поясняет ректор.

Кроме этого, Кучин также рассказал о новом порядке обучения в вузе в период карантина. Так, исключать студентов без вакцинации в университете не буду. А для студентов, которые не прошли вакцинацию, будет доступно онлайн-обучение.

Ко всему прочему практические занятия будут доступны при наличии или вакцинации или ПЦР-теста или же онлайн.

При этом, по словам Кучина, что студенты, которые работают с ковид-больными не должны "подвергать опасности ни себя, ни других".

"Следует понимать, что студенты, которые действительно хотят учиться работают вместе с COVID-ными бригадами и в COVID-ых стационарах у пациентов, поэтому не имеют ни себя ни других подвергать опасности. Об обязательности вакцинации или ПЦР-теста при проживании в общежитиях - это решение студенческого совета, которая самостоятельно решает готовы ли они рисковать своим здоровьем, проживая вместе с не вакцинированными студентами", - подытожил он.

Напомним, "Страна" также выяснила подробности данного скандала.

Также мы писали, что в Украине идет подготовка к введению обязательной вакцинацию от COVID-19 для чиновников и сотрудников учебных заведений.