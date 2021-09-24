В Национальном медицинском университете им. А.А. Богомольца студентов старших курсов заставляют вакцинироваться или сдавать ПЦР-тесты каждые три дня. Иначе их не допустят к практике в больницах.

Об этом "Стране" рассказали учащиеся медвуза столицы.

По словам студентов, им объявили, что учащиеся 4-го курса и старше должны вакцинироваться или предъявлять негативный результат ПЦР-теста каждые 72 часа, так как они проходят практику в больницах, где контактируют с пациентами.

Будущие медики уточнили, что это требование не распространяется на студентов 1-3-х курсов вуза, которые еще не проходят практику и интернатуру. Младшие курсы и студенты, не достигшие 18 лет, свободно могут посещать занятия без прививок и тестов.

"Обязательная вакцинация для четвёртого и старше курсов, так как они находятся в больнице на практике. Для допуска к практическим занятиям нужно предъявить сертификат вакцинации или каждые 72 часа сдавать ПЦР-тест", - сказала "Стране" студентка медицинского университета.

Еще один собеседник "Страны" из числа студентов-старшекурсников эту информацию подтверждает.

"Интернам нужно делать прививку, если они хотят работать с больными. Это логично и поможет уберечь и медика, и больного. Но остальные курсы никто не гнал и не заставлял вакцинироваться", - сообщил он.

Как отмечают в разговоре со "Страной" студенты, если они не вакцинируются, руководство вуза угрожает не допускать их к практическим занятиям. Если студент пропустит более 25% занятий, ему придется проходить курс повторно за свои средства.

"В случае пропусков студенту ставится "нб". Если их больше, чем 25% курса дисциплины, - студент идет на повторный курс за свои деньги. На дистанционное обучение никого переводить не будут", - отметила студентка в разговоре со "Страной".

Также вакцинироваться обязательно должны те студенты, которые живут в общежитии - хотя бы первой дозой вакцины от коронавируса. Об этом говорится в официальном приказе НМУ имени Богомольца, который есть в распоряжении "Страны".

"Те, кто живет в общежитии, должен провакцинироваться хотя бы одной дозой. Мои одногруппники уже получили первую дозу", - отмечает еще одна собеседница "Страны", которая учится на третьем курсе медвуза.

Еще один студент НМУ им. Богомольца рассказывает, что поддельные сертификаты и тесты не проходят, их можно проверить (уже были такие случаи). Если у студента есть противопоказания к вакцинации, он должен взять соответствующую справку у семейного врача. Но здесь тоже есть свои нюансы.

"Причиной отказа от прививки может быть только декомпенсация хронического заболевания, но в таком случае студент начинает находиться в академическом отпуске", - уточнил нам один из студентов НМУ им. Богомольца.

В случае перехода в оранжевую или красную зону карантина студенты без вакцинации смогут учиться дистанционно.

"Строгая и обязательная вакцинация сейчас проходит только для преподавателей и тех, кто живет в общежитии. Но говорят, что если будет оранжевая или красная зона, на учебу будут выходить очно только с ковид-сертификатами. Остальные будут учиться онлайн", - делится студент.

Студенты, с которыми поговорила "Страна", отмечают, что им не угрожают отчислением в случае отказа от прививки. Но без вакцины или ПЦР-теста их не допустят к практике в больницах. А в случае пропуска более 25% практических занятий вуз теоретически может поставить вопрос об отчислении студентов.

Правда, сами учащиеся не верят, что их отчислят за отказ от вакцинации.

"Отчисление - это преувеличение и пиар. У нас вообще не говорили про обязательную вакцинацию. Только напоминали, что это важно. Но если кто-то не хочет делать прививку - можно приносить ПЦР-тест. Все это очень гиперболизировано. У нас могут не отчислять за месяц прогулов, хотя обязаны. Что можно говорить о вакцинации? Чтобы отчислили из Богомольца, нужно не появляться в университете с 1 сентября до конца года. Не понимаю, откуда эти слухи", - сообщил "Стране" один из студентов третьего курса медвуза.

Ранее "Страна" писала, что в Украине идет подготовка к введению обязательной вакцинацию от COVID-19 для чиновников и сотрудников учебных заведений.

Кабмин еще не принуждает эти категории работников прививаться, но дал протокольное поручение подготовить соответствующий документ.