В столичных школах организуют специальные пункты вакцинации, в которых прививки от коронавируса будут делать учителям, другому персоналу, членам их семей и даже родственникам учеников.

Соответствующее решение приняла Киевская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Организацией стационарных пунктов вакцинации в образовательных учреждениях займется Киевская городская государственная администрация и ее органы, а также райадминистраций столицы. Таким образом хотят привлечь к прививочной кампании наибольшее число людей, особенно учителей.

В школах, где разместить постоянный пункт прививок не представляется возможным, должна быть организована работа мобильных вакцинационных бригад.

Если нет возможности разместить постоянный пункт вакцинации, то необходимо организовать вакцинацию выездными мобильными бригадами.

Напомним, ранее КГГА отчитались о вакцинации более 80% персонала во всех школах Киева, поэтому переводить их на дистанционку, несмотря на желтую зону карантина, не стали.

Также мы писали о том, как в других регионах саботируют норму о закрытии школ, где нет 80% вакцинированных.