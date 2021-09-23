Мэр Днепра Борис Филатов и городской голова Житомира Сергей Сухомлин рассказали "Стране", сколько школ с попаданием в "желтую зону" продолжат работать.

"Я этот вопрос делегировал департаменту гуманитарной политики Днепровского горсовета. По их данным, сегодня днём более 80% сотрудников было вакцинировано в 139 школах. Педколлективы 15 школ Днепра были вакцинированы менее чем на 80%. Но к вечеру многие школы спешно вакцинировали сотрудников до уровня выше 80% и смогут продолжать работать. Те несколько школ, которые не дотянули до этого показателя, будут переведены на дистанционку. Все детские садики Днепра продолжают работать в обычном режиме", - рассказал мэр Днепра Филатов.

Он также оценил инициативы некоторых местных властей в ряде регионов Украины, которые вместо перевода на дистанционное обучение решили закрыть школы с недостаточным уровнем вакцинации.

"Я считаю, что есть директивные распоряжения уважаемых органах, где сказано о дистанционном обучении. Но с другой стороны, я как сторонник вакцинации считаю, что если какие-то учебные заведения не хотят вакцинироваться, их можно закрыть. Но я лично никого закрывать или открывать не собираюсь. Я отдал этот вопрос на откуп специалистам", - добавил Филатов.

В свою очередь, мэр Житомира Сухомлин заявил, что все школы в городе с переходом в "желтую зону" карантина продолжат работать. Они не будут закрыты, как на Западной Украине, и не перейдут на дистанционное обучение - так как вакцинация учителей в среднем по Житомиру составляет 85%.

"У нас в Житомире все школы будут работать. Уровень вакцинации учителей в среднем - 85%. От 81-82% до 95% в некоторых школах. На сегодняшний день есть только одна школа, где вакцинация чуть меньше 80%, там заканчивают вакцинацию. Но до завтрашнего дня ситуация будет исправлена, и в этой школе показатель будет уже выше 80%. По детским садикам процент вакцинации еще выше - 91%. Поэтому такая проблема нас не коснется. Благодаря сознательности наших учителей. У нас в Житомире не будет дистанционки, все школы и садики будут работать в обычном режиме", - заявил "Стране" Сухомлин.

Мэр Житомира также оценил решение представителей власти в других регионах - закрыть школы с недостаточным уровнем вакцинации педколлектива, вместо того, чтобы перевести их на дистанционное обучение.

"Все-таки лучше дистанционка, чем закрытие школы. Да, качество знаний от этого страдает - мы видели это по прошлому году. Но есть еще момент, связанный с экономикой. Родителям надо, чтобы дети ходили в школу - потому что родители должны ходить на работу. Мы не можем себе позволить, чтобы родители сидели дома с детьми и не работали. Для города это архиважно. Поэтому мы загодя подготовились и сделали все, чтобы не оказаться перед таким выбором", - добавил Сергей Сухомлин.

Напомним, 21 сентября Госкомиссия Украины по ТЭБ и ЧС приняла решение о переводе всех регионов нашей страны в желтую зону карантина. Ограничительные меры ужесточили уже с сегодняшнего дня. В частности, школам и вузам можно работать, если минимум 80% их сотрудников получили хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса.

Между тем, днем ранее два крупных киевских вуза заявили, что с 23 сентября уходят на дистанционку, а сегодня об аналогичном решении сообщили и в Киевском университете имени Шевченко.