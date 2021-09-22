Киевский национальный лингвистический университет и Киевский национальный экономический университет объявили о переходе с четверга, 23 сентября, когда Украина перейдет в желтую карантинную зону, на дистанционное обучение.

На своем сайте Киевский национальный лингвистический университет опубликовал информацию о переходе на онлайн обучение.

Как пояснили в университете, такое решение было принято во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 № 1236 "об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения Covid-19 и решения Госкомиссия Украины по ТЭБ и ЧС от 21 сентября.

Ректорат принял решение ввести в университете дистанционное обучение с 23 сентября 2021 для трех уровней высшего образования: первого (бакалаврского), второго (магистерского) и третьего (образовательно-научного).

Образовательный процесс на всех факультетах Университета четверга будет производится в первую смену. Начало занятий - 08:00.

В свою очередь, еще один крупный украинский ВУЗ - Киевский национальный экономический университет написал в Телеграм-канале, что с завтрашнего дня уходит на удаленку.

Вероятно, в университетах нет 80% вакцинированных преподавателей.

Напомним, 21 сентября Госкомиссия Украины по ТЭБ и ЧС приняла решение о переводе всех регионов нашей страны в желтую зону карантина. Ограничительные меры ужесточат уже с четверга, 23 сентября. В частности, школам и вузам можно работать, если минимум 80% их сотрудников получили хотя бы одну дозу вакцины против ковида.

Также мы приводили слова министра здравоохранения о том, в каких случаях еще школы могут отправить на карантин, несмотря на вакцинацию учителей.