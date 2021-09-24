Россия не будет присутствовать на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге после того, как ей запретили свободно передвигаться по французскому городу из-за непризнанной в Евросоюзе вакцины "Спутник V".

Об этом сообщил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Телеграмм-канале.

Он заявил, что в созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет и будет следить за работой дистанционно.

Кроме того Толстой добавил, что "российская делегация выражает свою озабоченность данным обстоятельством и просит Совет Европы повлиять на власти Франции в целях не допустить сегрегации национальных делегаций по признаку применения в странах той или иной вакцины от коронавируса".

Напомним, член делегации Совфеда, врач Владимир Круглый накануне сообщил, что российским делегатам Парламентской ассамблеи Совета Европы запретили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что они сделали прививку от коронавируса препаратом "Спутник V", который пока официально не признан на территории Евросоюза.

Между тем, ранее в Российском фонде прямых инвестиций заявляли, что после получения одобрения регулятора ЕС производство российской вакцины "Спутник V" возможно в четырех странах, среди которых указывалась и Франция.