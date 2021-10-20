В России заявили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая к середине сентября планирует одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", подтвердила, что процесс предварительной квалификации данного препарата входит в финальную стадию. Группа специалистов скоро посетит Россию для подготовки нужных документов.

Об этом сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций на своей странице в Facebook вечером в среду, 20 октября.

"World Health Organization (WHO) подтвердил, что процесс предквалификации Sputnik V идет и вступает в финальную стадию. Группа инспекторов ВОЗ собирается в ближайшее время посетить Россию, чтобы собрать все необходимые инспекции и документы на Спутник V", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Министерстве здравоохранения РФ заявили, что не осталось никаких препятствий для того, чтобы российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" признала Всемирная организация здравоохранения.

После ВОЗ юридически проверял и анализировал вакцину на предмет ее включения в портфель механизма Covax.

Также сообщали, что летом премьер Италии допустил, что вакцину "Спутник V" никогда не одобрят в Европе.