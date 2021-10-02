В Министерстве здравоохранения РФ заявили, что не осталось никаких препятствий для того, чтобы российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" признала Всемирная организация здравоохранения.

Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко после встречи с представителями США в Женеве, пишет "РИА Новости".

"Позиция России по поводу регистрации и продвижения российской вакцины "Спутник V" полностью услышана. На сегодняшний день мы полностью сняли все вопросы. Теперь необходимо, чтобы компания, которая занимается регистрацией вакцины на площадке ВОЗ, подписала ряд документов, предоставила дополнительно бумаги. Это все административная процедура. На сегодняшний день все барьеры сняты, мы не видим никаких препятствий для дальнейшей работы. Это было подтверждено со стороны генерального директора ВОЗ", - заявил Мурашко.

Напомним, ВОЗ планировала одобрить "Спутник V" уже к середине сентября. ВОЗ юридически проверял и анализировал вакцину на предмет ее включения в портфель механизма Covax.

Также сообщалось, что российской делегации ПАСЕ запретили свободное передвижение по Страсбургу после вакцинации "Спутником V".