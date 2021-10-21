В ближайшее время украинцам, у которых есть проблемы с иммунитетом, будет рекомендовано прививаться дополнительной дозой вакцины от COVID-19.

Об этом главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил в эфире телеканала "Рада" в четверг, 21 октября.

По словам Игоря Кузина, на этой неделе было проведено заседание национально-технической группы экспертов по вопросам иммунизации, где они рассматривали вопрос о введении дополнительной, так называемой "бустерной" дозы. В Украине ее рекомендуют для тех людей, которые имеют проблемы с иммунитетом.

Главный санврач Украины рассказал, что к таким людям относятся те, кто постоянно принимает гормональную терапию, перенес трансплантацию органов или имеет иммуносупрессивные состояния, первичные иммунодефициты и прочие тяжелые заболевания.

Кузин добавил, что пока речи о рекомендации введения здоровым людям "бустерной" дозы не идет, им рекомендуется пройти полный курс ревакцинации через год после прививки.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине может быть введена дополнительная (бустерная) вакцинация от коронавируса. Такой вероятности не исключает министр здравоохранения Виктор Ляшко, но при этом добавляет, что в стране пока не тот охват вакцинацией, чтобы решать вопрос бустерной дозы.

Также мы писали, что министерство здравоохранения Украины предлагает расширить перечень лиц, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавируса.