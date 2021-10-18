Окружной административный суд Киева просят признать противоправным приказ Минздрава об утверждении перечня профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева. Истцом указан - Дмитрий Ламза.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В частности, Ламза просит ОАСК признать противоправным и недействительным Приказ Министерства здравоохранения Украины, датированный 4 октября 2021 "Об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам".

Также в суд поступило заявление об обеспечении иска, где истец просит ОАСК приостановить действие соответствующего приказа Минздрава.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску и выясняет наличие правовых оснований для принятия мер его обеспечения.

Ранее "Страна" писала, что Дмитрий Ламза является директором киевской школы №210. Его адвокат Анжела Василевская рассказала "Стране", что причина судебного иска - дискриминационная политика властей в отношении невакцинированных педагогов. На данный момент дело назначено к судебному рассмотрению на 9 ноября.

Василевская добавила, что в иске директор Киевской школы также оспаривает решение правительства о вакцинации 100% педагогов для работы в "красной" зоне карантина.

Как сообщала "Страна", в ближайшее время Минздрав внесет в перечень обязательной вакцинации профессии почтальонов и соцработников.

Также мы разбирались, как на практике будет действовать в Украине обязательная вакцинация.