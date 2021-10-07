Стало известно, кого обяжут вакцинироваться от коронавируса. Фото: pixabay.com

Минздрав Украины утвердил перечень организаций, сотрудники которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19 в период действия карантина, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте МОЗ.

В перечень вошли сотрудники таких структур: 

  • центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
  • местных государственных администраций и их структурных подразделений;
  • всех учреждений образования от дошкольного до высшего.

"Педагоги и работники органов власти каждый день взаимодействуют с большим количеством людей, а потому рискуют заразиться коронавирусной болезнью. Почти все, кто попадает в больницу с COVID-19 - невакцинированные. Это решение призвано защитить жизнь и здоровье украинцев и их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и учреждениях", - пояснил Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

При этом указано, что работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не прививаются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Обязательной вакцинации не подлежат педагоги и работники органов власти, имеющие абсолютные противопоказания к проведению прививок, в соответствии с Перечнем медицинских противопоказаний и предостережений к проведению профилактических прививок, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Украины от 16 сентября 2011 № 595.

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