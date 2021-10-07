В Швеции остановили вакцинацию препаратом Moderna граждан моложе 30 лет
Правительство Швеции временно прекратило вакцинацию против COVID-19 жителей в возрасте до 30 лет препаратом компании Moderna. Такое решение приняли из-за возросшего риска побочных эффектов от этой вакцины.
Об этом сообщает агентство Associated Press.
Как передает AP, в Управлении здравоохранения Швеции объяснили, что причиной этого решения являются "признаки повышенного риска побочных эффектов, таких как воспаления сердечной мышцы или перикарда".
В то же время в управлении добавили, что риск этого побочного эффекта очень невелик.
Главный государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл в свою очередь утверждает, что власти "пристально следят за ситуацией и предпринимают незамедлительные действия" с целью обеспечить безопасность и эффективность вакцинации.
В агентстве напомнили, что еще в июле Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало использование вакцины Moderna для детей в возрасте от 12 до 17 лет.
Применение Moderna было разрешено в 27 странах Евросоюза в январе, а также в Великобритании, Канаде и США.
При этом на территории Швеции с начала пандемии COVID-19 выявили более 1,15 млн заражений коронавирусом, свыше 14,8 тыс. инфицированных скончались.
Ранее мы писали о том, что Европейское агентство по лекарственным средствам порекомендовало указывать тромбоз, в качестве побочных эффектов вакцины от компании Johnson & Johnson под названием Janssen.
Кроме этого, правительство Словении приняло решение временно остановить применение вакцины Johnson & Johnson после смерти 20-летней девушки спустя менее двух недель с момента вакцинации.