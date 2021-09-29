Сегодня, 29 сентября, правительство Словении приняло решение временно остановить применение вакцины Johnson & Johnson после смерти 20-летней девушки спустя менее двух недель с момента вакцинации.

Об этом сообщает The Slovenia Times.

Так, глава Минздрава Словении Янез Поклукар уточнил, что такое решение приняли после смерти 20-летней девушки спустя менее чем две недели после вакцинации.

Как поясняет Поклукар, приостановка использования данной вакцины будет действовать до тех пор, пока не будут "прояснены обстоятельства смерти женщины". Он также указал, что расследование займет минимум неделю.

Словенские СМИ передают, что девушка умерла от кровоизлияния в мозг и образовавшихся тромбов. В тяжелом состоянии ее госпитализировали в понедельник.

Кроме этого, в Словении около 120 тыс. человек вакцинированы препаратом Johnson & Johnson Inc., который вводится одной дозой. Препарат одобрен в стране для вакцинации всех людей старше 18 лет, за исключением беременных женщин.

Ранее мы писали о том, что в Швейцарии с начала года умерли не менее 137 человек, сделавших прививку от коронавируса. При этом общее число жалоб о негативных последствиях и побочных эффектах вакцинации превысило 6,6 тысяч.

Также в прошлом месяце в Новой Зеландии впервые зарегистрировали смерть пациента после прививки от коронавируса. Скончалась женщина, которая вакцинировалась препаратом от Pfizer.