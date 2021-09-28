В Украине на данный момент в наличии всего менее 12 млн доз вакцин от коронавируса (11 457 084) от разных производителей. При этом почти у 36 тысяч доз (35 676) срок годности подойдет к концу уже 30 сентября.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

В ведомстве утверждают, что сейчас на нескольких складах (национальном, региональных и местных) в наличии почти 7 млн доз вакцины CoronaVac (6 998 206), более миллиона доз вакцины Pfizer (1 687 688) и почти 3 млн доз вакцины AstraZeneca (2 771 190).

При этом 30 сентября срок годности истекает у 1 640 доз вакцин AstraZeneca и 34 036 доз вакцины Pfizer.

Кроме этого, до 31 октября срок годности у почти 2 млн доз вакцин AstraZeneca (1 604 591) и 5772 вакцины Pfizer.

Срок годности до 30 ноября у более миллиона доз вакцины AstraZeneca (1 164 959) и 2 862 доз вакцины Pfizer.

Также в числе вакцины Pfizer будут годными до 31 ноября – 2 862 доз, до 31 декабря – 767 722 дозы и еще 877 296 доз – до 31 января следующего года.

Вакцины CoronaVac, которые сейчас имеются в наличии, будут годными до 15 июня следующего года – 159 600 доз. Кроме этого, еще 8 838 606 доз будут годны до апреля-августа 2023 года.

В Минздраве уточнили, что на данный момент в Украине в среднем за сутки делается 107 тыс. вакцинаций. Впрочем, "уже сейчас наблюдается наращивание темпов".

"С момента объявления "желтого" уровня эпидпасности количество введения первых доз вакцины от COVID-19 возросло почти на 25%. Это говорит об увеличении спроса на проведение вакцинации против COVID-19", - пояснили в ведомстве.

В будние дни вакциной Pfizer делаются в среднем 60-80 тыс. прививок, в тоже время AstraZeneca - около 25 тыс. прививок.

При этом, в Минздраве добавили, что принимаются все меры для того, чтобы рационально использовать вакцины.

"Это касается принятия решения о ввозе вакцины на территорию Украины, в соответствии с темпами вакцинации, наличия этих препаратов и сроков их годности. Также, для предотвращения порчи, прежде используется вакцина с коротким промежутком до срока годности", - сообщают в ведомстве.

Также МОЗ напомнило про интервал между введением двух доз вакцины AstraZeneca, который разрешен инструкцией – четыре недели. В ведомстве считают, что это позволит максимально быстро защитить людей и рациональнее использовать имеющуюся вакцину.

В настоящее время в Украине изучается вопрос ревакцинации путем введения бустерной дозы или выбора модели повторного проведения курса прививки, пишут в Минздраве.

"Имеющаяся вакцина максимально используется для защиты украинцев путем проведения базового полного курса вакцинации (введение двух доз)", - добавили в ведомстве.

Также Минздрав напомнил, что в Украине действует мощная система фармакологического надзора.

"Человек, который приходит на вакцинацию, ни в коем случае не получит прививку вакциной с нарушенными сроками или условиями хранения", - пояснили в Минздраве.

Ранее мы писали о том, что группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики порекомендовала Министерству здравоохранения Украины разрешить вакцинацию от COVID-19 для детей от 12 лет. Как сообщил глава группы экспертов Федор Лапий, речь идет об американской вакцине Pfizer.

Также "Страна" разбиралась, как в Украине собираются внедрять обязательную вакцинацию.