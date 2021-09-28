Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам против коронавируса.

Документ набрал силу с момента подписания. А контроль за выполнением приказа возложен на заместителя Ляшко, главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина.

Согласно документу, в обязательно порядке привиться должны три категории граждан:

работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;

работники местных государственных администраций;

работники учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального перед высшими, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений.

При этом в обосновании принудительной вакцинации министр сослался на Европейский суд по правам человека, в апреле 2021 подтвердивший законность положения национального законодательства о такой вакцинации. Суд расценил, что она может потребоваться в демократических обществах и не противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Целью вакцинации является защита каждого человека против серьезных болезней.

О планах ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для чиновников и сотрудников учебных заведений стало известно 22 сентября.

В тот день Кабмин на заседании дал протокольное поручение Минздраву подготовить соответствующий документ.