В список попали три категории работников. Фото: ЛЭТИ

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам против коронавируса.

Документ набрал силу с момента подписания. А контроль за выполнением приказа возложен на заместителя Ляшко, главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина.

Согласно документу, в обязательно порядке привиться должны три категории граждан:

  • работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;
  • работники местных государственных администраций;
  • работники учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального перед высшими, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений.

При этом в обосновании принудительной вакцинации министр сослался на Европейский суд по правам человека, в апреле 2021 подтвердивший законность положения национального законодательства о такой вакцинации. Суд расценил, что она может потребоваться в демократических обществах и не противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Целью вакцинации является защита каждого человека против серьезных болезней.

Приказ МОЗ об обязательной вакцинации, с. 1Приказ МОЗ об обязательной вакцинации, с. 2Приказ МОЗ об обязательной вакцинации, с. 3Приказ МОЗ об обязательной вакцинации, с. 4Приказ МОЗ об обязательной вакцинации, с. 5Приказ МОЗ об обязательной вакцинации, с. 6Приказ МОЗ об обязательной вакцинации, с. 7

О планах ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для чиновников и сотрудников учебных заведений стало известно 22 сентября.

В тот день Кабмин на заседании дал протокольное поручение Минздраву подготовить соответствующий документ

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