С августа текущего года Украина получила в качестве гуманитарной помощи более 3 миллионов доз вакцины AstraZeneca. Когда она поступала, запасы этого препарата в нашей стране уже подходили к концу. Однако сейчас в день, используя AstraZeneca, делают лишь по 10 тысяч прививок, поэтому имеющаяся вакцина с большой вероятностью может испортиться - ведь срок ее годности истекает осенью.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения КШЭ Юрий Ганиченко, трансляция его выступления велась в Facebook.

По словам Ганиченко, когда вакцина AstraZeneca только поступала в Украину, срок ее годности был достаточным: вакцину нужно было использовать до конца октября и до конца ноября. При этом запасы этого препарата уже почти подошли к концу.

Однако сейчас, по его данным, темпы вакцинации этим препаратом недостаточны: в день им делают только по 10 тысяч прививок. Поэтому риски того, что Украина не успеет потратить все запасы, растут. Чтобы не допустить того, что вакцина испортится, темпы вакцинации AstraZeneca нужно увеличить в пять раз.

По мнению эксперта, Украина должна уже сейчас применить одну из стратегий:

передать излишки вакцины AstraZeneca другим странам, в которых ее не хватает;

в целом нарастить объем вакцинации;

ускорить темпы вакцинации препаратом AstraZeneca, используя его для тех, кто другую дозу вакцины получил или планирует другим препаратом, а также вводить вводить ее в качестве третьей бустерной дозой. Помимо проочего, можно частично ограничить использование других вакцин.

Отметим, что вакцина AstraZeneca является одной из четырех вакцин, которые зарегистрированы и признаются в Европе. Кроме нее в число таких препаратов входят Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.

Ганиченко о вакцине AstraZeneca - с 24:04

Напомним, в конце августа Польша передала Украине вакцины AstraZeneca, у которых истекает срок годности.

Также мы писали о том, что в августе Берлин передал Киеву 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca перед визитом Меркель.