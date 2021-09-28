Группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики порекомендовала Министерству здравоохранения Украины разрешить вакцинацию от COVID-19 для детей от 12 лет. Как сообщил глава группы экспертов Федор Лапий, речь идет об американской вакцине Pfizer.

"Вчера мы проголосовали, чтобы рекомендовать Министерству здравоохранения сделать вакцину доступной для всех от 12 лет", - сказал Федор Лапий и добавил, что эту рекомендацию Минздрав рассмотрит уже в эту в пятницу.

При этом эксперт объяснил, что такая инициатива не означает, что невакцинированных детей не будут пускать на занятия в школу.

Также перед началом вакцинации детей будет утвержден ее алгоритм. По мнению Лапия, следующей возрастной группой, для которой также одобрят вакцинацию от коронавируса, станут дети от пяти дет.

Ранее "Страна" писала о том, что в "красной" зоне украинские школы будут работать только при 100% вакцинации сотрудников.

Также "Страна" разбиралась, как в Украине хотят запустить обязательную вакцинацию, начиная с учителей и чиновников и выясняла, что грозит отказникам.