В Одессе мама ученика одной из местных школ пожаловалась в соцсети, что у ее ребенка якобы начинаются головные боли, когда он находится рядом с вакцинированной учительницей.

Об этом сообщает мать одесского школьника в Instagram в понедельник, 27 сентября.

Женщина пояснила, что ее сын в последнее время начал жаловаться на головную боль. Сначала она не обратила внимание, но когда это начало повторяться на 2-й, 3-й день жалоб и походу к медсестре, начала разбираться, в чем проблема.

Оказалось, голова болит у сына и других одноклассников, когда они сидят возле учителя на 1-2 партах и после общения рядом с учителем. У ее знакомых родителей учеников аналогичная ситуация. Мать школьника подозревает, что причина головной боли у учащихся - якобы вакцинированные учителя.

Женщина спросила пользователей, что делать в такой ситуации, поскольку до 11 класса ребенку сидеть на последней парте — не выход.

В соцсети пользователи оставили под сообщением женщины разнообразные комментарии. В основном ироничные:

Только не говорите ей о вышке 5G. Может учитель громко говорит или духи у нее едкие?

А Wi-Fi еще дети не ловят от учителя?

И эти люди воспитывают детей...

Пойду проверю себя на блютуз, может смогу себя использовать вместо колонки.

Я после вакцинации перестал оплачивать мобильную связь. Зачем он нужен, если 5G точка доступа всегда под рукой, точнее в предплечье.

Остается надеяться, что их дети вырастут адекватными.

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