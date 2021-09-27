В Офисе президента (ОП) заявили, что все министерства и центральные органы власти обязаны за ближайшие 14 дней предоставить отчет о ходе вакцинации против коронавируса среди своих работников. При этом, как добавили у главы государства Владимира Зеленского, желательно, чтобы 70% работников были привиты двумя дозами.

Об этом стало известно по итогам селекторного заседания по вопросам противодействия пандемии, которое прошло под председательством украинского лидера, сообщается на сайте Офиса президента.

В ОП заявили, что в Министерстве обороны две дозы вакцины уже получили 84% персонала, в Министерстве внутренних дел - 68%.

Аналогичных показателей планируется достичь и среди педагогов, добавили в ОП.

"Педагоги активно прививаются. Уже более 70% работников учебных учреждений получили прививки", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В ходе совещания также шла речь о том, что Кабинет министров предложит комплекс мер по борьбе с подделкой ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации, а также для контроля над выполнением всех необходимых мер украинскими и иностранными гражданами, которые въезжают в страну.

Главных врачей медучреждений, где зафиксированы нарушения, и туристические агентства, которые способствуют получению поддельных сертификатов и тестов, будут привлекать к ответственности.

Также в Офисе президента добавили, что в Украине вакцинированы шесть миллионов 781 тысяча человек, из них 5 млн 458 тыс. получили две дозы.

За минувшую неделю вакцинировали почти 746 тыс. человек.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине введут обязательную вакцинацию для чиновников и сотрудников учебных заведений. По словам главы Минздрава, такая мера предусмотрена статьей №12 закона о защите населения от инфекционных заболеваний.

Между тем, как сообщал глава комитета парламента по вопросам здоровья нации Радуцкий, вакцинацию от коронавируса прошли не более 50% нардепов.