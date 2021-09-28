Украинских пограничников допустят до работы только при наличии полного курса вакцинации от коронавируса. Альтернативным пропуском на работу может стать свежий ПЦР-тест, получение первой дозы вакцины и ожидание второго этапа либо наличие медсправки о выздоровлении после COVID-19 или о противопоказаниях для вакцинации.

Об этом сообщается на странице "Патриотическое братство пограничников Украины", где опубликован текст доведенного до сведения пограничников распоряжения Администрации ГНСУ от 27 сентября.

"К исполнению обязанностей допускается персонал:

вакцинированный двумя прививками (ревакцинированный);

вакцинированый одной прививкой, при условии наступления срока вакцинации второй прививкой;

имеющий медицинские справки, выдаваемые лечебными учреждениями или СОЗ органов ГНСУ (об отсрочке вакцинации из-за заболевания Covid-19 или медицинские предостережения);

имеет отрицательный ПЦР-тест, сданный не позднее 72 часов до представления.

Остальной персонал к выполнению обязанностей не допускается", - говорится в сообщении.

Также указывается, что смены, на которые будет не допущен сотрудник, зафиксируют как неявку на работу, назначат служебное расследование, по результатам которого привлекут к ответственности. А при наличии двух-трех взысканий грозят увольнять из рядов Госпогранслужбы.

Ранее "Страна" писала о том, что появился список профессий, которые Минздрав хочет обязать вакцинироваться.

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