В Министерстве образования заявили, что школы в "красной" карантинной зоне смогут продолжить работу в привычном режиме только при условии 100% вакцинации всего коллектива.

Об этом заявила заместитель министра образования Вера Рогова в эфире программы "Завтрак с 1+1".

По ее словам, в "оранжевой" зоне должны быть 80% привитых от коронавируса учителей. При этом, как добавила Рогова, там учатся все дети: дошкольное, начальное, высшее, средняя школа.

"Если регион переходит в "красную" зону, то обязательно 100% вакцинация учителей. Если такого показателя нет, то учебное заведение перейдет на дистанционное образование", - сказала заместитель министра образования.

По словам Роговой, речь идет о стопроцентной вакцинации всего коллектива школ. Только в случае получения прививок от коронавируса сотрудниками учебных заведений смогут работать и детсады, и начальная, и специализированная школа.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работников которых обяжут делать прививки против коронавируса. В этом списке и сотрудники общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений.

Также ранее мы писали, что в школах Киева организуют пункты для вакцинации учителей, их семей и родителей учеников.