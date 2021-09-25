В Умани Черкасской области 11-летняя девочка выпрыгнула из окна восьмого этажа и погибла.

Об этом сообщают новости сайта Суспильне в субботу, 25 сентября.

В полиции заявили, что поступила информация о том, что на улице Независимости в Умани 11-летняя девочка выпрыгнула из окна восьмого этажа. Травмы были несовместимы с жизнью. Медики констатировали смерть.

Правоохранители опросили очевидцев, а также изъяли и разблокировали мобильный телефон школьницы, но там каких-то подозрительных смс-сообщений не нашли. Телефон девочки отправили на экспертизу работникам киберполиции.

Открыто уголовное производство по статье о доведении до самоубийства.

Сейчас следствием рассматривается несколько версий трагедии: конфликт в семье, проблемные отношения со сверстниками и влияние социальных сетей.

Ранее "Страна" сообщала, что в Полтавской области маленькие девочки-двойняшки по недосмотру родителей съели много таблеток от гипертонии. Детям было 2,4 года, их срочно госпитализировали на "скорой помощи".

Также мы информировали, что в Киеве девушка хотела спрыгнуть с 25 этажа. На помощь вовремя пришла полиция. Подростка спасла молниеносная реакция правоохранителей.