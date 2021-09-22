Сегодня, 22 сентября, в Киеве на ул. Ревуцкого 17-летняя девушка едва не прыгнула с 25 этажа. Однако, на место вовремя подоспели правоохранители.

Полицейские пытались поговорить с девушкой, но та на контакт не шла. После чего, она решила внезапно просто сорваться вниз. Подростка спасла молниеносная реакция правоохранителей.

Успокоившись, девушка рассказала, что решилась на суицид из-за семейных проблем.

После происшествия, в полиции назвали имена правоохранителей, которые спасли человека - это Алексей Савкин и Владимир Кияница.

Ранее мы писали о том, что в Одессе пожилая женщина выбросилась из окна седьмого этажа многоэтажки по ул. Генерала Петрова. Ее обнаружили на земле, возле многоэтажного жилого дома.

Помимо этого, в прошлом месяце недалеко от Киева по Одесской трассе девушка хотела совершить самоубийство, прыгнув с пешеходного моста. Ее спас мужчина, который проезжал мимо на мотоцикле. Увидев девушку, мужчина развернулся и вернулся к ней. Когда он подошел, возле нее уже был велосипедист, но девушка отказывалась слезать. Тогда парень захватил ее и повалил на землю. На видео попал отрывок их разговора, в котором девушка рассказала, что ей не хочется жить.