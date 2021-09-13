В Одесской области, в городе Кодыма, 12 сентября мертвым обнаружили сотрудника правоохранительных органов. Так, в воскресенье повесился полицейский 1987 года рождения.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на областную полицию.

Повешенный – старший сержант полиции. Раньше мужчина служил в Подольске (Одесская область).

Полицейского обнаружили мертвым в его собственном сарае. По данным издания, причиной самоубийства могло стать выселение из дома.

В 2016 году правоохранитель якобы купил дом на аукционе, его проводил один из украинских банков. Впрочем, в прошлом году по решению суда мужчину выселили из этого здания.

Кроме этого, как утверждают свидетели, незадолго до суицида правоохранитель поругался с женой.

При этом, по предварительным данным, предсмертной записки он не оставлял.

У полицейского остались двое малолетних детей.

На данный момент открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство с пометкой Самоубийство) УК Украины.

Ранее мы писали о том, что в камере для задержанных Святошинского управления полиции нашли повешенным мужчину, которого арестовали за кражу в супермаркете. По предварительным данным он совершил самоубийство.

Также в прошлом месяце в городе Подольск, расположенном в северо-западной части Одесской области, покончил с собой военнослужащий-контрактник.