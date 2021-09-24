В "ДНР" из-за заболеваемости коронавирусом школьников отправят на каникулы уже в понедельник, 27 сентября. Их отдых продлится три недели - до 17 октября.

Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на приказ "министерства образования и науки Республики".

Планировалось, что в этом году осенние каникулы в школах "ДНР" продлятся чуть более недели - с 30 октября по 7 ноября, но пандемия внесла свои коррективы.

Известно, что за последние сутки число инфицированных ковидом жителей "ДНР" выросло на 531 человека. В общей сложности сейчас на лечении пребывают свыше 9000 заболевших.

За все время пандемии в "ДНР" официально выявлено 64 562 случаев COVID-19: выздоровели - 50 817 человек, продолжают лечение – 9037, смертельной болезнь стала для 4708 инфицированных.

Напомним, в Украине новых зараженных ковидом за минувшие сутки больше 9 000 человек, летальных исходов - 140.

Ранее "Страна" писала о том, что концентрация штамма "Дельта" в крови и дыхательных путях в тысячу раз больше, чем других видов коронавируса.

Также мы сообщали, что в Moderna прогнозируют окончание пандемии коронавируса в следующем году.