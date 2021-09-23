В американской компании Moderna, вакцинами от коронавируса которой можно уколоться и в Украине, прогнозируют, что пандемия Covid-19 закончится в 2022 году. Генеральный директор компании Стефан Бансель объяснил cвои выводы тем, что к тому времени вакцины станут широко доступны.

Об этом пишет Reuters.

"Если посмотреть на общепромышленное расширение производственных мощностей за последние шесть месяцев, то к середине следующего года должно быть доступно достаточное количество доз, чтобы каждый житель Земли мог пройти вакцинацию. Вакцинация также будет возможна в необходимом объеме", - заявил генеральный директор компании Moderna.

Стефан Бансель считает, что те, кто не решится на прививки, к тому времени будут иммунизированы естественным путем.

"Таким образом, мы окажемся в ситуации, похожей на ситуацию с гриппом. Вы можете либо сделать прививку и хорошо перезимовать. Либо не делать ее и рисковать заболеть и, возможно, даже попасть в больницу", - сказал он.

По его прогнозу, возвращение к нормальной жизни произойдет примерно через год.

Ранее мы рассказывали, что американский президент пообещал миру новую пандемию коронавируса после появления более заразных штаммов.

Также сообщали, что ранее в украинском Минздраве спрогнозировали сроки завершения пандемии. По словам главного санврача Игоря Кузина, пандемия коронавируса может продлиться от двух до пяти лет.