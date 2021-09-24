В пятницу, 24 сентября, общее число зараженных коронавирусом в Украине выросло еще на 9 058 человек с начала эпидемии.

Напомним, что вчера, 23 сентября в стране официально было выявлено 7 866 новых случаев заражения. Умерли за минувшие сутки 140 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 55 424).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.

Выздоровели за отчетный период 2 415 человек (с начала эпидемии 2 240 388 - Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 849 детей и 137 медиков.

В регионах Украины ситуация по данным на 08.10 24 сентября такова: Харьковская область (948 новых зараженных), Днепропетровская область (889), Львовская область (715), Одесская область (622) и Донецкая область (602).

Ранее мы сообщали, что Апелляционный суд признал карантинные ограничения Кабмина законными.

Также мы в материале "Потеряем половину гостей и будем выслушивать про чипирование" рассказали, как бизнес в Украине готовится к новому карантину и возможному локдауну.