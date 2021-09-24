Шестой апелляционный суд Киева признал законными карантинные ограничения, введенные Кабинетом министров 11 марта 2020 года и затем неоднократно дополнявшиеся.

Соответствующее постановление опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Иск подавал Игорь Савицкий из Николаева на решение от 26 мая Окружного административного суда Киева, который отказал признать претензии заявителя к Кабмину.

Не согласившись с вердиктом ОАСК, истец подал апелляционную жалобу с просьбой отменить решение и принять новое, которым удовлетворить исковые требования.

Апеллянт мотивировал свои требования тем, что суд первой инстанции не полностью выяснил обстоятельства дела, нарушил нормы материального и процессуального права, что привело к неправильному решению дела.

Однако апелляция не согласилась с Савицким.



Таким образом суд фактически признал, что надо обязательно носить маски, придерживаться самоизоляции и соблюдать прочие прописанные Кабмином правила. Хотя до сих пор административные протоколы. составленные на нарушителей масочного режима, суды в основном отклоняли.

В Украине хотя и нет прецедентного права, но после вердикта апелляции суды могут начать ссылаться на его решение, а правительство - ужесточать меры без принятия законов, просто своими постановлениями.



Ранее "Страна" рассказывала о подаче другого иска на карантинное постановление Кабмина, автором которого стал юрист Александр Гумиров. Иск Гумирова поступил на пять месяцев раньше, чем Савицкого, но заседание по нему будет 28 сентября. Но поскольку иск Савицкого рассмотрели раньше, теперь все решения Кабмина узаконены.

Также мы сообщали о том, как бизнес хотел отсудить компенсации у Кабмина за простой после первого тотального карантина.