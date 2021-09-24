У людей, которые заражены штаммом Covid-19 "Дельта", в дыхательных путях и крови концентрация вируса в тысячи раз больше, чем у тех, кто инфицирован другой его разновидностью.

Об этом со ссылкой на руководителя Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Николая Габрикевича сообщает "Суспильне".

По словам эксперта, инкубационный период в случае заражения этим штаммом проходит в два раза быстрее, это всего 3-7 дней. Также коронавирус "Дельта" характеризуется более тяжелым течением болезни. По информации ученых, концентрация этой разновидности вируса в дыхательных путях и крови в тысячу раз больше, чем того коронавируса, который циркулировал год назад.

Габрикевич рассказал, что в больнице Каменец-Подольского из ста пациентов с коронавирусом "Дельта" привит был только один - и только одной дозой препарата.

Напомним, "Страна" рассказывала о том, как штамм "Дельта" ускоряет пандемию в Украине.

Также мы писали, что по информации Минздрава, к концу августа коронавирус "Дельта" в Украине обнаружили уже у более 600 человек.