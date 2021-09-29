Министерство здравоохранения Украины хочет внести изменения в отечественное законодательство по регистрации препаратов от ковида и вакцин. Речь идет о введении понятия разрешения для экстренного использования.

Соответствующие изменения в в законопроект о лекарственных средствах Кабинет министров поддержал на очередном заседании в среду, 29 сентября.

Стоит отметить, что правила уже смягчали - под регистрацию вакцин, которые до конца не прошли всего цикла клинических испытаний. Но этого оказалось мало.

В закон о лекарственных препаратах хотят ввести понятие разрешения на экстренное использование. По такой схеме можно будет применять лекарства или вакцины в периоды чрезвычайных ситуаций, эпидемий и пр.

Чтобы получить такое разрешение, заявителю достаточно будет предоставить данные об успешных доклинических испытаниях или отдельных фаз испытаний, которые "позволяют считать, что препарат может быть эффективным". То есть, регистрировать лекарства или вакцины можно будет лишь на основании предположений.

Причем, это касается не только препаратов, уже одобренных в странах с жесткой системой фармрегулирования (Великобритания, Канада, США, ЕС и пр.), но и других, кроме продукции страны-агрессора.

При этом указано, что производители "экспериментальных" лекарств и вакцин освобождаются от ответственности за применение их продукции. А компенсационные выплаты пострадавшим берет на себя государство.

Напомним, начиная со следующей весны, в Украине все рецептурные лекарства можно будет получить только с электронным разрешением.

Также "Страна" сообщала, что Рада одобрила введение штрафов от 102 до 1190 гривен за продажу лекарств детям до 14 лет.